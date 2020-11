HSE oktobra z rekordno proizvodnjo električne energije

Ljubljana, 2. novembra - Hidroelektrarne skupine HSE, ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica, in Termoelektrarna Šoštanj so oktobra z 995 gigavatnimi urami proizvedene električne energije dosegle največjo mesečno proizvodnjo skupine. S tem so predvsem zaradi dobrih hidroloških razmer za 50 odstotkov presegli načrte.