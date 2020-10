SDH zamenjal predstavnike kapitala v nadzornem svetu HSE

Ljubljana, 23. oktobra - SDH je v vlogi skupščine v četrtek zamenjal večino predstavnikov kapitala v nadzornem svetu HSE. Poslavljajo se Tomaž Besek, Barbara Gorjup, Boštjan Markoli, Miloš Pantoš in Goran Brankovič, v nadzorni svet pa so bili imenovani Andrej Janša, Franc Dover, Damjan Seme, Robert Celec in Janez Gutnik. Vesna Cukrov medtem še naprej ostaja nadzornica HSE.