Kolektiv Beton Ltd. ob desetletnici s ciklom predstav na spletu

Ljubljana, 3. novembra - Gledališki kolektiv Beton Ltd., ki so ga ustanovili trije igralci in performerji Katarina Stegnar, Primož Bezjak in Branko Jordan, letos praznuje desetletnico delovanja. Ob jubileju ponujajo nekaj predstav, ki so zaradi koronavirusa na ogled virtualno. Za uvod si je od danes mogoče ogledati predstavo Tam daleč stran (Uvod v ego-logijo).