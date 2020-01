Beton Ltd. gostujejo v newyorški La MaMi s predstavo Ich kann nicht anders

New York, 17. januarja - Avtorski kolektiv Beton Ltd., ki ga sestavljajo Katarina Stegnar, Primož Bezjak in Branko Jordan, so v četrtek v newyorškem gledališču La MaMa za ameriško občinstvo premierno uprizorili prvi gledališki projekt iz tako imenovanega nemškega cikla z naslovom Ich kann nicht anders. Na gostovanju bodo Beton Ltd. še do nedelje.