Beton Ltd. za STA: Nastopil je čas, da naša odgovornost postane vse manj omejena

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 28. maja - Kolektiv Beton Ltd., katerega jedro sestavljajo Katarina Stegnar, Primož Bezjak in Branko Jordan, letos obeležuje desetletnico delovanja. Za STA so v dopisnem intervjuju spregovorili o razvoju kolektiva tekom let, o tem, kako v svojem ustvarjanju prevprašujejo fenomen skupnega, pa tudi o aktualnem dogajanju glede pandemije, kulture in stanja duha.