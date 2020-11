Dnevnik o obstanku Igorja Kadunca (3. 11.)

Ljubljana, 2. novembra - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Kadunc - Janša 1 : 0 piše o tem, da je Igor Kadunc prvi preizkus razrešitve z mesta generalnega direktorja RTV Slovenija prestal že leta 2018, ko so mu zaposleni očitali aroganco in avtoritarnost. V ponedeljek je prestal drugi poizkus, tokrat sta merilo avtoritarnosti postala kulturno ministrstvo in vlada.