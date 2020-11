Delo o ameriških volitvah (3. 11.)

Ljubljana, 2. novembra - Barbara Kramžar v komentarju Voliti, kot da bi šlo za življenje piše o pozivih k voljenju na dvoriščih Američanov, ki imajo na volitvah najbrž manj izbire kot upajo. Ob vznikanju konflikta med svobodoljubnimi in avtoritarnimi državami in spopadih za prevlado na svetovni ravni je pomembno spoštovanje volje razdeljenega ljudstva in pravne države.