Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 11.)

Ljubljana, 2. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je bilo v Sloveniji v nedeljo potrjenih 557 novih okužb s koronavirusom, omejitve za zajezitev novega koronavirusa pa še naprej ostajajo v veljavi, medtem ko epidemija še ni dosegla vrha. Poročale so tudi o aretaciji tihotapca psov in izjavi Tadeja Pogačarja o Dirki po Franciji 2021.