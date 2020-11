Ljubljanski domovi starejših skoraj brez okužb, žarišče ostaja Grosuplje

Ljubljana, 2. novembra - Medtem ko se v večini ljubljanskih domov starejših za zdaj uspešno borijo proti covidu-19, ostaja žarišče okužb s koronavirusom Dom starejših občanov Grosuplje. Tam se je število okuženih v enem tednu skoraj podvojilo, in sicer iz 25 na 47. Okužbo so trenutno potrdili pri 34 stanovalcih in 13 zaposlenih, v poteku so še testiranja pri stanovalcih.