V DEM dva meseca pred koncem leta že izpolnili načrtovano proizvodnjo

Maribor, 2. novembra - Hidroelektrarne Dravskih elektrarn Maribor (DEM), največje proizvajalke električne energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji, so v petek, torej dva meseca pred koncem leta, že izpolnile za letos načrtovano proizvodnjo v višini 2656 gigavatnih ur. Kot so pojasnili, je na to vplivala ugodna hidrologija in visoka pripravljenost elektrarn.