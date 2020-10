Štiri slovenske energetske družbe na evropski sklad za inovacije prijavile projekt zelenega plina

Ljubljana, 29. oktobra - Štiri energetske družbe - Plinovodi, Eles, Holding Slovenske elektrarne in Hidroelektrarne na spodnji Savi - so na evropski sklad za inovacije danes oddale prijavo slovenskega infrastrukturnega projekta zelenega plina in združevanja sektorjev elektrike in plina SLOP2G. Projekt so opisale kot začetek uresničevanja strategije razogljičenja.