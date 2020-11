V Belorusiji prijeli najmanj 300 protestnikov

Minsk, 2. novembra - Na nedeljskih demonstracijah proti beloruskemu samodržcu Aleksandru Lukašenku so prijeli okoli 300 ljudi, je sporočilo notranje ministrstvo v Minsku. Poudarili so, da demonstracije "že od vsega začetka niso imele mirnega značaja", zato so proti protestnikom uporabili tudi silo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.