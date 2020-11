Policija razgnala protestnike v Minsku, odjeknili tudi opozorilni streli

Minsk, 1. novembra - Na ulicah Minska se je na protestih proti predsedniku Aleksandru Lukašenku danes zbralo več deset tisoč ljudi. V središču prestolnice so okrepljene enote vojske in policije, ki so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP protestnike razgnale, tudi z opozorilnimi streli. Več udeležencev pohoda proti terorju je policija aretirala.