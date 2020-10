V Belorusiji poteka stavka podpornikov opozicije

Minsk, 26. oktobra - Vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska je danes sporočila, da so podporniki začeli stavkati po celi državi, potem ko beloruski predsednik Aleksander Lukašenko do roka v nedeljo ni izpolnil zahtev opozicije. Z notranjega ministrstva so medtem sporočili, da so v nedeljo na tradicionalni protestih aretirali več kot 500 ljudi.