V Firencah in Rimu izgredi ob protestih proti koronskim omejitvam

Firence, 31. oktobra - V Firencah so v petek zvečer potekali protesti proti strogim omejitvam za zajezitev okužb z novim koronavirusom, ki so se sprevrgli v hude izgrede. Na desetine protestnikov je prevračalo smetnjake ter policiste obmetavalo s petardami in molotovkami. Policija je odgovorila s solzivcem. Prijeli so najmanj 12 oseb. Danes so bili protesti v Rimu.