Grški premier zaradi pandemije napovedal karantenske ukrepe

Atene, 31. oktobra - Grški premier Kiriakos Micotakis je danes razglasil delno ustavitev javnega življenja in gospodarstva, da bi s tem zajezili širjenje novega koronavirusa. Od torka bodo v Atenah in drugih večjih mestih zaprte restavracije in druge prostočasne aktivnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.