Po Evropi novi rekordi okužb s koronavirusom

pripravil Blaž Mohorčič

Madrid/Berlin/Dunaj/Zagreb, 29. oktobra - Iz številnih evropskih držav znova poročajo o dnevnih rekordih novih okužb z novim koronavirusom, med drugim iz Hrvaške, Avstrije in Poljske. Medtem ni bilo dodatnih napovedi zaostrovanja ukrepov, saj so to države storile že v minulih dneh. Je pa španski parlament podaljšal izredne razmere, v Italiji pa se nadaljujejo protesti proti ukrepom.