Šolski ministri Sveta Evrope o odzivih na covid-19 v izobraževanju

Ljubljana, 29. oktobra - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je sodelovala na videokonferenčnem srečanju ministrov za izobraževanje članic Sveta Evrope, na katerem so se posvetili izzivom in odzivom na pandemijo covida-19. Sodelujoče pa pozvala, da to obdobje razumemo kot skupno pozitivno izkušnjo za prihodnjo vizijo znanja in izobraževanja vseh učečih se generacij.