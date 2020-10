NIJZ objavil navodila za osebe s potrjeno okužbo z novim koronavirusom in tiste, ki so bili okužbi izpostavljeni

Ljubljana, 29. oktobra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je danes objavil navodila za tiste, ki so bili izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom oz. so jim okužbo potrdili. Slednji naj ostanejo doma v izolaciji, ki se predvidoma zaključi po desetih dneh. Pogoj pa je, da so bili zadnjih 48 ur brez simptomov in znakov bolezni.