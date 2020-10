V Indiji potrdili več kot osem milijonov okužb z novim koronavirusom

New Delhi, 29. oktobra - V Indiji so potrdili več kot osem milijonov okužb z novim koronavirusom. S tem je Indija po ZDA postala druga država na svetu z največ okužbami. Širjenje novega koronavirusa se sicer v Indiji upočasnjuje, saj so zadnji milijon okužb potrdili v 18 dneh, potem ko so prejšnji milijon zabeležili v samo 13 dneh.