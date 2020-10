Šole po Evropi kljub zaostrovanju ukrepov večinoma ostajajo odprte

piše Blaž Mohorčič

Ljubljana, 30. oktobra - Države po Evropi zaradi slabšanja epidemiološke slike zaostrujejo ukrepe, kar pa večinoma ne vključuje zapiranja šol. To med drugim velja za vse slovenske sosede. Pouk na daljavo za vse učence so uvedli zgolj na Češkem, na Poljskem in Slovaškem pa le za starejše. V Belgiji so se odločili za nekajdnevno podaljšanje počitnic.