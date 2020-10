Naročila trajnih dobrin v ZDA septembra narasla za 1,9 odstotka

Washington, 27. oktobra - Naročila trajnih dobrin so v ZDA septembra v primerjavi z avgustom narasla za 1,9 odstotka, kar je preseglo pričakovanja analitikov. Kot je sporočilo ministrstvo za trgovino, so narasla tudi naročila tako imenovanih ključnih kapitalskih dobrin, ki so dobra napoved prihodnjih investicijskih odločitev podjetij.