Naročila trajnih dobrin v ZDA julija narasla za 11,2 odstotka

Washington, 26. avgusta - Naročila trajnih dobrin so v ZDA julija na mesečni ravni narasla za 11,2 odstotka oziroma za 23,2 milijarde dolarjev na 230,7 milijarde dolarjev. Že junija so v primerjavi z majem narasla za 7,7 odstotka. Poročilo ministrstva za trgovino je presenetilo analitike, ki so za julij napovedovali manj kot petodstotno rast.