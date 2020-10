V grosupeljskem domu starejših na novo potrjenih 25 okužb

Grosuplje, 27. oktobra - V Domu starejših občanov Grosuplje, kjer so v petek potrdili okužbi z novim koronavirusom pri oskrbovancu in zaposlenemu, so konec tedna opravili dodatna testiranja. Okužbo so potrdili še pri 18 stanovalcih in sedmih zaposlenih. Danes pa bodo testirali vse ostale stanovalce in zaposlene, piše na spletni strani doma.