DZ v prvi obravnavi podprl predlog zakona o finančni razbremenitvi občin

Ljubljana, 27. oktobra - Državni zbor je danes z 79 glasovi za in dvema proti sklenil, da je predlog zakona o finančni razbremenitvi občin primeren za nadaljnjo obravnavo. V okviru prve obravnave zakona, ki so jo poslanke in poslanci opravili minuli teden, so nekaj pomislekov izrazili le v opozicijskih Levici in SNS.