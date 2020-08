Združenje občin s pobudo premierju in finančnemu ministrstvu za začetek pogovorov o višini povprečnine

Ljubljana, 28. avgusta - Združenje občin Slovenije je na kabinet predsednika vlade in finančno ministrstvo poslalo pobudo za začetek pogovorov o določitvi višine povprečnine. Obenem so podali svoj predlog. Vztrajajo, da se povprečnina za prihodnje leto določi v višini 673,62 evra, za leto 2022 pa bi k temu prišteli še dvig plač v tem letu, so sporočili iz združenja.