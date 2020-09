Vlada predlaga povečanje povprečnine za prihodnje leto na dobrih 628 evrov

Ljubljana, 28. septembra - Predstavniki ministrstva za javno upravo in občin so dosegli načelen dogovor o višini povprečnine za prihodnje leto. Kot je predlagala vlada, bi znašala 628,2 evra, kar je ob uveljavitvi zakona o finančni razbremenitvi občin in skrajšanju prehodnega obdobja za sofinanciranje občinskih investicij sprejemljivo tudi za predstavnike občin.