Finance o neučinkovitem ukrepanju vlade in ohranjanju mirnih živcev (27. 10.)

Ljubljana, 26. oktobra - Rok Pikon v komentarju Kako naj ljudje zaupajo državi, če država ne zaupa njim? piše o paničnem komuniciranju in nezaupanju vlade v svoje državljane, kar daje slutiti, da poleti niso kaj dosti razmišljali o jeseni. Prav tako so že predolgo na oblasti, da bi lahko za svoje neuspehe krivili opozicijo in medije, meni avtor.