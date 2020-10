Dnevnik o Janševi podpori Trumpu (26. 10.)

Ljubljana, 26. oktobra - Andrej Brstovšek v komentarju ZDA-Slovenija: (Pre)tvegana podpora piše o tem, da so pri podpori politika ali stranke politiku ali stranki v drugi državi pomembne okoliščine in način, zadržki pa so predvsem diplomatski in politični. Evropa je pri tem specifičen teren, ZDA pa je preveč vplivna, interesi so veliki, zato je potrebna večja previdnost.