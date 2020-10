Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 10.)

Ljubljana, 26. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o vedno strožjih zajezitvenih ukrepih proti širjenju novega koronavirusa pri nas in o tem, da je bilo v minulem dnevu pozitivnih 30 odstotkov opravljenih testov, kar je največ doslej. Poročale so tudi o samoizolaciji notranjega ministra Aleša Hojsa.