Zdravstveni svet s pismom podpore državljanom in ministru za zdravje

Ljubljana, 26. oktobra - Člani Zdravstvenega sveta podpirajo prizadevanja in napore ministra za zdravje za obvladovanje zdravstvene krize zaradi epidemije covida-19, so zapisali v odprtem pismu. Prav tako podpirajo dobronamerna prizadevanja vsakega posameznika in organizacije, ki ravnajo solidarno ter v skladu s spoznanji znanosti.