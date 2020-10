Nemško predsedstvo zaradi covida-19 srečanja v Bruslju omejilo na najnujnejša

Bruselj, 26. oktobra - Nemško predsedstvo je zaradi slabih epidemioloških razmer v Bruslju fizična srečanja omejilo na najnujnejša - na tista, ki so bistvena za delovanje EU in usklajevanje ukrepanja proti covidu-19. Ukrep bo veljal, dokler bo to terjal epidemiološki položaj, je po Twitterju sporočil govorec nemškega predsedstva Sebastian Fischer.