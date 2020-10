V izolski bolnišnici kadrovsko pripravljeni za obravnavo do 30 bolnikov s covidom-19

Izola, 26. oktobra - V izolski bolnišnici so danes zjutraj imeli hospitaliziranih osem bolnikov s covidom-19, sicer pa so s prerazporeditvijo kadra pripravljeni na sprejem do 30 covidnih bolnikov. Če bo to število preseženo, imajo sicer na voljo dovolj postelj, ne pa tudi kadra, je za STA povedal strokovni direktor bolnišnice Dušan Deisinger.