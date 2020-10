Na Slovaškem končali prvi del množičnega testiranja

Bratislava, 26. oktobra - Na Slovaškem so v nedeljo zvečer končali prvi del testiranja celotnega prebivalstva s hitrimi testi za prisotnost protiteles proti novemu koronavirusu. Od petka so pod vodstvom obrambnega ministrstva v še posebej prizadetih štirih okrajih ob meji s Poljsko testirali vse prebivalce, starejše od deset let.