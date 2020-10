Okužbo z novim koronavirusom v soboto potrdili v 186 občinah

Ljubljana, 25. oktobra - Okužbo z novim koronavirusom so v soboto potrdili v 186 občinah. Največ okužb, in sicer 227 je bilo potrjenih v Ljubljani, kjer je tudi največje število aktivno okuženih, in sicer 1919. Po številu novopotrjenih okužb sledita Kranj, kje so zabeležili 91 novih primerov, ter Domžale z 51 novimi primeri.