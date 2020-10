Organizatorji OI v Tokiu opravili tridnevno vajo

Tokio, 25. oktobra - Organizatorji olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu so na mestu, kjer bosta v času iger medijsko in televizijsko središče, opravili tridnevno vajo, kako v času pandemije novega koronavirusa zagotoviti ustrezne zdravstvene in varnostne protokole, ter izdali priporočilo, da naj se na prizorišča pride s čim manj prtljage.