Vsaj ena okužba zdaj v vseh slovenskih občinah

Ljubljana, 24. oktobra - Po petkovem največjem dnevnem številu potrjenih okužb z novim koronavirusom od začetka epidemije covida-19 je zdaj vsaj ena okužba potrjena v vseh 212 slovenskih občinah. Prvo so tako potrdili še v Svetem Juriju v Slovenskih goricah. V petek so nove okužbe sicer potrdili v 182 občinah, največ v Ljubljani in Kranju.