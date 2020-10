Na ulicah Neaplja protesti proti ukrepom za zajezitev covida-19

Neapelj, 24. oktobra - Na ulicah Neaplja in Salerna se je v petek zvečer na protestih proti ukrepom za zajezitev novega koronavirusa zbralo več sto ljudi. Protestniki, ki nasprotujejo policijski uri, ki so jo uvedli v deželi Kampanija, so v Neaplju v policiste metali predmete. Regionalne oblasti so ob tem napovedale skorajšnjo uvedbo karantene.