Varstveno delovni centri in zavodi za usposabljanje začasno omejujejo nekatere storitve

Ljubljana, 23. oktobra - Izvajalci na področju varstveno delovnih centrov in zavodov za usposabljanje bodo z začetkom naslednjega tedna začasno omejili izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za osebe s posebnimi potrebami. Zagotovljeno bo najnujnejše varstvo oziroma ustrezna podpora na daljavo za vključene uporabnike, so zagotovili.