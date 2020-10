Ob vračanju šolarjev v spletno šolsko okolje pomembno vprašanje varovanja osebnih podatkov

Ljubljana, 25. oktobra - Pri načinu izvajanja šole na daljavo so se po šolah vzpostavile različne prakse, pri tem pa prihaja tudi do zapletov. Na točki Safe.si poudarjajo, da je pomembno zagotavljati varnost na spletu in varovanje zasebnosti tako učencev in njihovih staršev kot tudi učiteljev in vseh drugih v gospodinjstvih, od koder poteka šolanje na daljavo.