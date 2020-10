Z novim protokolom izdajanja karantenskih odločb dorečen postopek pridobitve nadomestila plače

Ljubljana, 23. oktobra - Vlada je pripravila nov protokol izdajanja karantenskih odločb osebam, ki so bile v tveganem stiku z okuženim z novim koronavirusom. V. d. generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič je danes zagotovila, da bodo ljudje lahko tudi za nazaj uredili in prejeli nadomestilo, če so ostali doma.