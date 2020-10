Tonin: Proti epidemiji lahko zmagajo samo ljudje

Ljubljana, 23. oktobra - Nobena vlada v boju proti epidemiji ne more zmagati, zmagajo lahko samo ljudje, ki se dosledno držijo ukrepov, je v nagovoru državljanom prek družbenih omrežij poudaril predsednik NSi in minister za obrambo Matej Tonin. Dodal je, da vlada novih ukrepov ne uvaja zato, da bi ljudem nagajala, ampak da zaščiti življenja in ker ni druge možnosti.