V novi sezoni NHL brez tekme zvezd in zimske klasike

New York, 23. oktobra - Severnoameriška hokejska liga NHL, v kateri kot član Los Angeles Kings vrsto let tekmuje slovenski zvezdnik Anže Kopitar, je za prihodnjo sezono odpovedala tako tekmo zvezd All-Star kot zimsko klasiko - hokejske tekme na prostem. Kot so danes sporočili iz vodstva lige, sta oba dogodka prestavljena zaradi koronavirusne pandemije.