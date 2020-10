Na donatorski konferenci za Rohinge zbrali 597 milijonov dolarjev

Ženeva, 22. oktobra - Na donatorski konferenci so danes države obljubile 597 milijonov dolarjev za pomoč preganjanih Rohing v Mjanmaru in več kot milijonu pripadnikov te muslimanske manjšine, ki so zbežali v tujino. Z novimi donaciji so za podvojili višino pomoči, ki jo bodo namenili za humanitarno pomoč tej manjšini, poročajo tuje tiskovne agencije.