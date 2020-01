Meddržavno sodišče od Mjanmara zahteva ukrepe za preprečitev genocida nad Rohingi

Haag, 23. januarja - Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) je danes od Mjanmara zahtevalo, da sprejme "vse ukrepe, ki so v njegovi moči," za preprečitev genocida nad muslimansko manjšino Rohingya. Že pred tem je odločilo, da je pristojno za primer nasilja nad Rohingi v Mjanmaru. Dokončna sodba bi lahko bila znana šele čez več let. Rohingi so pozdravili današnjo odločitev.