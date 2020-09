Aung San Suu Kyi suspendirali iz skupnosti dobitnikov nagrade Saharov

Bruselj, 10. septembra - Evropski parlament je mjanmarsko voditeljico Aung San Suu Kyi danes suspendiral iz skupnosti prejemnikov nagrade Saharov. Kot je tvitnil tiskovni predstavnik parlamenta Jaume Duch, so se za to odločili, ker ne ukrepa in ker sprejema zločine nad Rohingi v Mjanmaru.