V minuli noči več kot deset kršitev odlokov za zajezitev epidemije

Kranj/Maribor, 22. oktobra - Zdravstveni inšpektorji, ki so v drugi noči od uveljavitve omejitve gibanja med 21. in 6. uro nadzirali spoštovanje odlokov za zajezitev epidemije covida-19 v Kranju in Mariboru, so v Kranju ugotovili štiri kršitve, v Mariboru pa sedem. Šlo je za kršenje prepovedi gibanja po 21. uri in kršenje ukrepa o uporabi mask.