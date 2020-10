Pregled ukrepov po občinah za zajezitev širjenja novega koronavirusa

Ljubljana, 21. oktobra - Z današnjim dnem ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa začenjajo veljati še v dveh statističnih regijah, Goriški in Primorsko-notranjski. Tudi tam je obvezno nošenje maske zunaj, zaprti so gostinski lokali. Vlada je dodatno omejila športna tekmovanja in dejavnosti ter omilila ukrep za frizerske salone v rdečih regijah.

Poleg države so številne ukrepe sprejele tudi občine. V nadaljevanju objavljamo povezave do ukrepov po nekaterih občinah; na vrhu so mestne občine po velikosti, sledijo občine po abecedi.

MARIBOR

Mestna občina med drugim vzpostavlja telefonsko številko in elektronski naslov za pomoč občanom; https://www.maribor.si/povezava.aspx?id=291&pid=18256

Dodatne ukrepe sprejema tudi Snaga Maribor: https://www.snaga-mb.si/pravila-za-preprečevanje-širjenja-okužbe-covid-19.html.

KRANJ

Mestna občina med drugim poziva prostovoljce, ki so pripravljeni pomagati, spreminja se tudi delovanje nekaterih enot Mestne knjižnice Kranj ter Komunale Kranj: https://www.kranj.si/koronavirus.

NOVO MESTO

Mestna občina med drugim uvaja spremembe v poslovanju Skupne občinske uprave Dolenjske: https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2020102010125886.

VELENJE

Informacije za občane na povezavi: https://www.velenje.si/obvestila-za-obcane/2020/10/10647-Upostevanje-vseh-priporocil-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa-je-nujno.

SLOVENJ GRADEC

Mestna občina uvaja telefonsko številko in elektronski naslov za pomoč občanom: http://www.slovenjgradec.si/Domov/ArtMID/439/ArticleID/5924/POSEBNA-OBVESTILA-UPRAVE-MOSG-GLEDE-IZVAJANJA-UKREPOV-V-IZREDNIH-RAZMERAH.

Aktiviran je tudi občinski štab Civilne zaščite: http://www.slovenjgradec.si/Domov/ArtMID/439/ArticleID/6136/AKTIVIRANJE-OBČINSKEGA-ŠTABA-CIVILNE-ZAŠČITE.

AJDOVŠČINA

Štab Civilne zaščite Občine Ajdovščina je med drugim sprejel ukrep o prepovedi uporabe javnih otroških in zunanjih športnih igrišč, več informacij na povezavi: https://www.ajdovscina.si/koronavirus/obvestila/2020102015065889/

BRDA

Aktiviran je občinski štab Civilne zaščite, prepovedana je tudi uporaba vaških igrišč, otroških igral in telovadnih naprav, ki se nahajajo na prostem in so namenjeni javni uporabi: https://www.obcina-brda.si/obcina_brda/cz_obcina_brda_covid_19/2020102109571689/

CERKLJE NA GORENJSKEM

Z današnjim dnem je začela veljati odredba o prepovedi uporabe igralnih in športnih (rekreacijskih) površin v upravljanju in lasti občine, informacije na povezavi: https://www.cerklje.si/objava/306526.

KOČEVJE

Občina med drugim obvešča o spremenjenem obratovanju objektov Zavoda Kočevsko: https://www.kocevsko.com/sl/novice/obvestilo-o-obratovanju-objektov-zavoda-kocevsko/.

KRŠKO

Občina med drugim uvaja telefonsko številko za pomoč občanom: https://www.krsko.si/objava/304773.

LAŠKO

Občani lahko opravke na občini urejajo le po predhodni najavi: http://www.lasko.si/sl/obvestila-kategorija/6255-na-obcino-le-ob-predhodni-najavi-3

MEDVODE

Občina med drugim ponovno vzpostavlja interventno oskrbo starejših in obolelih ter ukinja uradne ure občinske uprave: https://www.medvode.si/.

MEŽICA

Občina je med drugim uvedla pomoč obolelim osebam: https://mezica.si/objava/306017.

Vse dodatne informacije lahko občani najdejo na spletni strani občine: https://www.mezica.si/.

POLZELA

Spremembe poslovanja občinske uprave: https://www.mojaobcina.si/polzela/novice/obvestilo-obcinske-uprave-2.html?RSS328bdc1ea2310d974a7da53a37f20cdd.

POSTOJNA

Občina je med drugim aktivirala občinski štab Civilne zaščite: https://www.postojna.si/objava/306054.

PODČETRTEK

Delo občinske uprave bo potekalo omejeno, dosegljivi bodo preko elektronske pošte in telefonske številke. Vstop v občinske prostore je mogoč po predhodnem elektronskem ali telefonskem dogovoru z občinskim uslužbencem.

ŠENTJUR

Štab Civilne zaščite Občine Šentjur deluje na Mestnem trgu 10, dosegljiv je na telefonski številki 03 747 13 22 ali preko elektronske pošte stab.cz@sentjur.si.

ZREČE

Štab Civilne zaščite Občine Zreče je dosegljiv na telefonski številki 03 757 17 14 in preko elektronske pošte cz@zrece.eu.