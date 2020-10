Zaradi kršitev odloka v Mariboru prekrškovni postopek, neznanci v Fužinah nad policijsko vozilo

Ljubljana/Maribor, 21. oktobra - Inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata RS so v zadnji noči v Mariboru in Ljubljani izvajali nadzor spoštovanja odlokov za zajezitev epidemije. V Mariboru so poleg več opozoril zoper eno osebo uvedli prekrškovni postopek, v Ljubljani pa so izrekli 10 opozoril. V ljubljanskih Fužinah so se neznanci spravili celo na policijski avtomobil.