Na Notranjskem in na Krasu žarišča okužb v Ilirski Bistrici, Komnu in Ložu

Postojna, 22. oktobra - Na območju Notranjske in Krasa imajo močna žarišča okužb z novim koronavirusom v Ilirski Bistrici, Komnu in v Ložu. Poleg tega je virus vdrl tudi v nekatere javne ustanove v postojnski občini, so na svojem Facebook profilu objavili v regijskem štabu civilne zaščite za Notranjsko.